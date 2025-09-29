El Club de Pescadores tiene nueva comisión directiva

El día 27 de septiembre, en las instalaciones de la Cancha de Bochas del C.E.F, (muchas gracias Daniel Bustamante), se realizó una asamblea para elegir la nueva comisión del Club de Pescadores Ranchos.
La misma quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Daniel Loinaz
Vice Presidente: Francisco Gómez
Secretario: Ruben G. Robertson
Pro Secretario: Domingo Ocampo
Tesorero: José Luis Salinas
Pro Tesorero: Alejandro Lois
Vocales Titulares
1: Diego Cappelletti
2: Mercedes Copes
3: Carlos M. Bergeón
4: Jorge Márquez
Vocales Suplentes
1: Ruben Loinaz
2: Pedro Cappelletti
3: Roberto de Andrés
Revisores de cuentas titulares:
1: Héctor D. Ponce
2: Raúl Barragán
3: Alejandro Barragán
Revisor de cuentas suplentes:
1: Nahuel Belloni
2: Juan C. Sánchez.
Comisión Directiva del Club de Pescadores Ranchos.