El Club de Pescadores tiene nueva comisión directiva

El día 27 de septiembre, en las instalaciones de la Cancha de Bochas del C.E.F, (muchas gracias Daniel Bustamante), se realizó una asamblea para elegir la nueva comisión del Club de Pescadores Ranchos.

La misma quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Loinaz

Vice Presidente: Francisco Gómez

Secretario: Ruben G. Robertson

Pro Secretario: Domingo Ocampo

Tesorero: José Luis Salinas

Pro Tesorero: Alejandro Lois

Vocales Titulares

1: Diego Cappelletti

2: Mercedes Copes

3: Carlos M. Bergeón

4: Jorge Márquez

Vocales Suplentes

1: Ruben Loinaz

2: Pedro Cappelletti

3: Roberto de Andrés

Revisores de cuentas titulares:

1: Héctor D. Ponce

2: Raúl Barragán

3: Alejandro Barragán

Revisor de cuentas suplentes:

1: Nahuel Belloni

2: Juan C. Sánchez.

Comisión Directiva del Club de Pescadores Ranchos.

Daniel Loinaz, Presidente del Club