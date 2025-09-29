INTERES DOCENTE: Implementación Listado In Fine – Decreto 900/23

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de Dirección de Gestión de Asuntos Docentes informa para conocimiento y amplia difusión, que ya se encuentra habilitada en la plataforma @abc la inscripción al Listado In Fine – Decreto 900/23.
¿Cuál es su finalidad?
Este listado está destinado a posibilitar la postulación de docentes para la cobertura de cargos, módulos y horas cátedra en carácter de suplentes entre 2 y 12 días.
¿Por qué resulta relevante?
El Listado In Fine es de carácter público, se confecciona por cada establecimiento educativo y constituye la herramienta que los equipos de conducción podrán utilizar una vez agotado el Listado Institucional.
Requisitos principales:
- Estar inscriptos y habilitados previamente en alguno de los listados vigentes del distrito.
- Realizar la inscripción por autogestión en la plataforma @abc, pudiendo seleccionar hasta cinco (5) establecimientos en uno o más distritos.
Flexibilidad del sistema:
Las y los docentes podrán modificar la selección de establecimientos, reflejándose los cambios en la plataforma al día siguiente.
Dato clave:
El/la docente que acceda a un cargo mediante el Listado In Fine podrá luego formar parte también del Listado Institucional.
Este procedimiento se encuentra regulado por el Decreto 900/23 y por la normativa complementaria.
En los archivos adjuntos se remite información oficial, instructivos y pasos detallados para realizar la inscripción correctamente.
Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz.