INTERÉS DOCENTE: Emergencia de MTM-MCM y Física

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de JD. Panciroli, Martín e IE de Nivel Secundario, realiza el llamado a INCRIPCION de acuerdo a la Disposición N° 067/17 y su ampliatoria 076/17, a Listado de EMERGENCIA para cobertura de módulos de:

  • MTM
  • MCM
  • FISICA

Según el presente cronograma:

Documentación para presentar:

● Declaración Jurada-inscripción emergencia (INDICAR LA ASIGNATURA PARA LA QUE SE INCRIBE)

● DNI.

● Título secundario.

● Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.

● Constancia actualizada de alumno regular con el porcentaje de materias

aprobadas de la carrera correspondiente.

● Certificación de servicios si los tuviere

(Formulario 354).

La entrega de documentación debe ser al Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes(SAD): sad041listados@abc.gob.ar .

Debe enviarse en un solo PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA SECUNDARIA – NOMBRE Y APELLIDO.

Ante cualquier consulta dirigirse a la SAD  Sarmiento N°3047 – Ranchos. Teléfono:2241481987

