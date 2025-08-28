INTERÉS DOCENTE: Emergencia de MTM-MCM y Física

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de JD. Panciroli, Martín e IE de Nivel Secundario, realiza el llamado a INCRIPCION de acuerdo a la Disposición N° 067/17 y su ampliatoria 076/17, a Listado de EMERGENCIA para cobertura de módulos de:
- MTM
- MCM
- FISICA
Según el presente cronograma:
Documentación para presentar:
● Declaración Jurada-inscripción emergencia (INDICAR LA ASIGNATURA PARA LA QUE SE INCRIBE)
● DNI.
● Título secundario.
● Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
● Constancia actualizada de alumno regular con el porcentaje de materias
aprobadas de la carrera correspondiente.
● Certificación de servicios si los tuviere
(Formulario 354).
La entrega de documentación debe ser al Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes(SAD): sad041listados@abc.gob.ar .
Debe enviarse en un solo PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA SECUNDARIA – NOMBRE Y APELLIDO.
Ante cualquier consulta dirigirse a la SAD Sarmiento N°3047 – Ranchos. Teléfono:2241481987