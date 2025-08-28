Carta Abierta

Ranchos, 27 de agosto 2025

publicidad

Nota a socios, amigos y simpatizantes del Club de Pescadores Ranchos

Estimados/as:

Ha llegado el día tan esperado desde hace algunos años, cuando iniciamos el trabajo de poner en regla la documentación y cumplir con todos los requisitos legales que la institución necesitaba para estar en vigencia.

En su momento, esta situación fue motivo de debate, ya que un grupo de socios proponía cambiar el nombre del club y comenzar de cero, desconociendo así, y a nuestro entender, la identidad construida y dejando en el olvido más de cincuenta años de historia, de trabajo y de memoria de nuestros socios fundadores.

Afortunadamente, otro grupo de socios al no estar de acuerdo con esa propuesta, asumimos la tarea de reivindicar el nombre y la trayectoria del Club de Pescadores Ranchos. Empezamos a viajar a La Plata, a la Dirección de Personas Jurídicas, para informarnos y encontrar el camino legal a seguir.

En este proceso quiero recordar y agradecer especialmente al socio (y amigo personal) Luis Ricardo Colombier “Tito”, quien me acompañó en casi todos esos viajes y puso generosamente su vehículo a disposición.

De aquella convocatoria espontánea nació la primera Comisión Normalizadora, integrada por:

Miguel Santiago Robertson

Oscar Craise

Matías Márquez

Roberto Medina

Durante ese tiempo se trabajó con abogados de Chascomús, y más recientemente con un profesional que asumió con gran compromiso la tarea de completar la documentación pendiente. Se trata del Dr. Luis Alberto Lamarque, a quien consideramos ya parte de la familia pescadora y a quien agradecemos inmensamente en nombre de todos los socios, ya que su labor fue realizada ad honorem.

Con gran satisfacción comunicamos que la Asamblea en la que asumirán las nuevas autoridades se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2025.

No tengo más que palabras de gratitud hacia todas las personas que acompañaron y colaboraron:

Raúl Barragán

Eduardo Bustamante

Daniel Bustamante

Matías Márquez

Roberto De Andrés

Alejandro Barragán

Domingo Ocampo

Rubén Robertson

Daniel Loinaz

Vaya también un recordatorio afectuoso a la memoria de quienes iniciaron este camino junto a nosotros y hoy ya no están físicamente, pero seguramente siguen presentes en la historia viva de este querido Club de Pescadores Ranchos, guiando nuestras decisiones actuales y las que vendrán.

Con un fuerte abrazo a toda la comunidad pescadora.

Roberto Medina

Socio Nº 321

Socio Vitalicio