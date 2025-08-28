«MI PRIMER VOTO»: Los candidatos mantendrán una charla con estudiantes secundarios

Jefatura Distrital remite invitación a la presentación de propuestas y charla/debate de candidatos/as de los diferentes espacios políticos locales en el marco del programa de la DGCyE «Mi Primer Voto».

Las mismas se llevarán a cabo el día miércoles 3 de septiembre en la localidad de Villanueva a las 10:00 hs en la EES Nº 3; y en la localidad de Loma Verde, a las 15:30 hs en la EES Nº 4.

Cabe recordar que el día 21 de agosto se realizó un encuentro similar en la Secundaria Nº 2 “Genral pérsico”, en donde estuvieron invitadas las secundarias de Ranchos, de ambos turnos.