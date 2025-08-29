Cuenta DNI golpea el mercado con una tasa que casi triplica la inflación mensual

La app del Banco Provincia, Cuenta DNI, elevó su tasa de plazo fijo al 52% anual. En tres semanas, más de 60 mil personas invirtieron $150.000 millones.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, dio un golpe en el mercado financiero al lanzar una nueva herramienta de inversión a plazo fijo con una tasa promocional del 52% anual, una de las más altas del sistema y que se posiciona muy por encima de la inflación.

Según supo Noticias Argentinas, la nueva funcionalidad fue un éxito inmediato: en solo tres semanas, más de 60.000 personas utilizaron la aplicación para invertir un total de $150.000 millones. El instrumento está disponible para todos los usuarios, incluso para jóvenes a partir de los 13 años.

La tasa nominal anual (TNA) del 52% que ofrece la aplicación del banco bonaerense se traduce en un rendimiento mensual del 4,27%. Esta cifra casi triplica la última medición oficial de inflación, que fue del 1,9% en julio, y duplica la proyección del mercado para todo el año, que se ubica en un 27,3% anual. A modo de ejemplo, una persona que invierta $1.000.000 a 30 días obtendrá una ganancia de $42.739,73.

El fuerte impacto de la aplicación como herramienta de inclusión financiera se refleja en que alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, es decir, no utilizaban previamente ese instrumento de ahorro.

«Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria», destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

La inversión mínima es de $1.000 y se puede optar por plazos de 30, 60 y 90 días. Un detalle importante es que los depósitos no se renuevan automáticamente, lo que le brinda al usuario un mayor control sobre su dinero.

Noticias Argentinas