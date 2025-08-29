El Club de Pescadores de Ranchos convoca a Asamblea

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la localidad de Ranchos, partido de General Paz, la Comisión Normalizadora del Club de Pescadores de Ranchos convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria parael día sábado 27 de septiembre de 2025, a las 19,30 horas a realizarse en su sede social ubicada en la ciudad de Ranchos para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Normalizadora.

2. Designación de dos socios para refrendar el acta.

3. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021.

4. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022.

5. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.

6. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024.

7. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2025.

8. Elección de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

9. Consideración y tratamiento del monto de la cuota societaria.

La asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de fijada la misma si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno de los socios.

Roberto R. MEDINA Matías MÁRQUEZ

Socio Normalizador Socio Normalizador