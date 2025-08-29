Se viene el debut de Macchi y Vernaci en el Karting Regional Lezamense

Los rancheros, con vasta experiencia en el Rally Mar y Sierras, ahora incursionarán en el Karting. La prueba de fuego será este sábado en General Belgrano.

Franco Macchi y Francisco Vernaci serán parte de una nueva fecha del campeonato de Karting Regional Lezamense, siendo para ellos el debut en la categoría 150. En este caso, Macchi es el piloto titular, y Vernaci será su invitado, para correr tres finales adelantadas en una misma jornada, por anuncio de lluvia en la zona.

Este jueves, los directivos del Auto Club de General Belgrano, junto a los presidentes de la Limitada Belgranense Pick Up, TC Provincial y Karting Regional Lezamense, confirmaron la fecha programada para el próximo fin de semana en el autódromo “Gabriel Appella” de la ciudad de Belgrano, con la salvedad que toda la actividad oficial en pista se realizará el sábado 30 del corriente mes.

La decisión de desarrollar toda la actividad el sábado, es por las lluvias que anticipa el pronóstico climático para el domingo venidero sobre tierras belgranenses.

“Este fin de semana era con piloto invitado, entonces lo invité a Fran para que vaya a correr con el karting mío, pero debutamos los dos”, cuenta Franco, y agrega que “lo he probado nada más, pero en karting es la primera vez. Corría en pista, en Arenero”.

“Vamos a ir con lo mejor de nosotros, pero con pocas expectativas, porque hoy tendría estar probando, y no podemos ir porque no terminamos el karting, así que mañana vamos. Vamos a probar una tanda cada uno, y ya salimos a clasificar. Vamos a ver cómo andamos”, explica Macchi.

En cuanto al auto, está siendo preparado por LTC. “El karting lo están armando Joaquín y Toscano (Lamarque), los chicos que nos hacen el auto de Rally a nosotros. Ellos, al toque me dijeron que sí, y me lo arman ellos”, destaca Macchi, quien es conocedor del talento de los hermanos Lamarque para preparar vehículos de competición.

*Fuente: Abel Urfini (Prensa Limitada Belgranense)