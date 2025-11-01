Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni

El presidente Javier Milei aceptó la dimisión y agradeció al funcionario por su papel en la primera etapa del gobierno. El cambio busca abrir una nueva fase política tras las elecciones de octubre. Atrás de Francos, renunció el ministro de Interior, Lisandro Catalán.

A menos de una semana de la victoria en las elecciones legislativas, el gobierno nacional tiene un nuevo sacudón: Guillermo Francos presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, y su salida fue aceptada por el presidente Javier Milei, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial difundido este jueves. El cargo será asumido a partir del lunes por el actual vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni.

En la carta de renuncia que Francos publicó en sus redes sociales, explicó que su decisión responde a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y que busca permitirle al Presidente “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Francos agradeció la “oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y reivindicó su paso por el Gobierno libertario como parte de “un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar al país en una senda de libertad y progreso”. También destacó su rol como articulador con las provincias, al señalar que su primer y su último acto de gestión consistieron en reunir a los gobernadores con el Poder Ejecutivo “para encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

En el comunicado oficial, la Presidencia subrayó el papel de Francos en la primera etapa del Gobierno, resaltando su participación en las negociaciones políticas que derivaron en la aprobación de la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras reformas. “La Nación estará siempre en deuda con él”, afirma el texto, que además enmarca el relevo en la necesidad de “renovar el diálogo político” y preparar “la segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

La renuncia de Francos es el segundo portazo en el gabinete de Milei en las últimas semanas. La anterior correspondió a la salida del Canciller Gerardo Werthein que fue reemplazado por el ex JP Morgan Pablo Quirno.

Atrás de Francos, Lisandro Catalán también presentó su renuncia

Lisandro Catalán, quien había sido ascendido a ministro del Interior en septiembre, presentó su renuncia siguiendo los pasos de Francos. En su posteo, Catalán agradeció al presidente la confianza depositada en él y afirmó que seguirá apoyando “esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

