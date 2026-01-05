Graduaciones y cierre de año para las Escuelas de Deryon Do Kwan Argentina

A finales del pasado año, se llevó a cabo examen y Ceremonia de Graduación en el SUM del Polideportivo Municipal de Loma Verde de la Escuela de Deryon Do Kwan.

La ceremonia estuvo a cargo de los maestros Roberto Espínola y Susana Olguin, donde se presentaron alumnos del Maestro Marcelo Espínola de Loma verde y Barrio Los Pinos (Brandsen); los profesores Tania González de Bajo Belgrano (Brandsen); Joel Mernies Ovelar de Las Mandarinas (Brandsen); y Natalia Querchi de Perito Moreno (Santa Cruz).

En la oportunidad, rindió para primer Dan Nicolás Giles, y para el tercer Dan, Bautista Cabral

INFO y FOTOS: Deryon Do Kwan Oficial