Calendario completo de ANSES para enero de 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y asignaciones

La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

on el inicio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a enero para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El cronograma incluye las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones —tanto mínimas como superiores—, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones vigentes.

Además de las fechas, el organismo previsional ratificó que los haberes de enero se liquidarán con los montos actualizados según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones en función de la inflación.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

