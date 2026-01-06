La Provincia inició la licitación de un tramo clave de la Cuenca del Río Salado

Se trata de una de las obras más ambiciosas del gobierno de Axel Kicillof para mitigar el impacto de las inundaciones en medio de la pelea con Nación. Los detalles.

El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha el andamiaje para la licitación del tramo V del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, una obra clave para contrarrestar los efectos de las inundaciones y fortalecer el desarrollo productivo bonaerense.

El anuncio contó con la presencia de funcionarios bonaerenses y varios intendentes de la región de diferentes espacios políticos. Aunque el sector favorecerá especialmente a localidades como Chacabuco, Alberti y Bragado también mostrará beneficios para otras regiones de la cuenca.

El inicio del proceso licitatorio se da en medio de una fuerte pelea entre la provincia y la Nación. Es que según el diseño del plan de obra, el sector V le correspondía continuar al gobierno de Javier Milei pero quedó paralizado durante casi dos años en medio del freno a la obra pública.

La presión de las entidades rurales en el contexto de las inundaciones llevó al gobierno a liberar recursos del denominado Fondo Hídrico que el gobierno nacional recauda con el impuesto a los combustibles y que debe ser asignado a obras pero que se encontraban en un plazo fijo.

Sin embargo, los trabajos aún no fueron finalizados y comprometen el comienzo del tramo V que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, por lo que el propio gobernador Axel Kicillof instó al gobierno libertario a completar las tareas.

Participaron del anuncio los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) Néstor Álvarez (Recursos Hídricos) y Flavio Seiano (Hidráulica) Por el sector agropecuario estuvieron presentes el representante de CARBAP en el Consejo Auditor del Salado, Alberto Larrañaga; Aníbal Chiramberro de la Federación Agraria Argentina; el secretario Mario Raiteri y la asesora Patricia Luke, ambos de CONINAGRO; y el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras.

También los intendentes María José Gentile (9 de Julio); Jorge Gaute (Alberti); Darío Golía (Chacabuco); Alberto Gelené (Las Flores); Sergio Barenghi (Bragado); Facundo Diz (Navarro); Ramiro Egüen (25 de Mayo); y los senadores provinciales Germán Lago y Valeria Arata

Cómo será la licitación del tramo V de la Cuenca del Salado

En las últimas horas, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos inició la licitación de las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del Río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra integral y emblemática.

L as obras implican una inversión total estimada de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial.

Los trabajos en las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de 7 puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes – Seguí y el ferroviario Warnes – Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala – Coliqueo, además del puente ferroviario Irala – Coliqueo.

En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

El Tramo V se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti.

Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha

