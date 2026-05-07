Fuerte temporal en Las Flores: un tornado destruyó una vivienda en Paraje Harosteguy y activó un amplio operativo de emergencia

En medio del intenso temporal que afectó al partido de Las Flores en la tarde de este miércoles, un tornado provocó importantes destrozos en camino a Paraje Harosteguy, donde una vivienda fue totalmente destruida por la violencia del fenómeno.

En medio del intenso temporal que afectó al partido de Las Flores, un tornado provocó importantes destrozos en el Paraje Harosteguy, donde una vivienda fue totalmente destruida por la violencia del fenómeno. Ante la gravedad de la situación, se activó la sirena pública, lo que derivó en la inmediata convocatoria de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, incluyendo ambulancias, que acudieron rápidamente al lugar.

Según las primeras informaciones, el operativo se desplegó ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros de la vivienda afectada, lo que generó momentos de gran tensión y preocupación en la zona.

Con el correr de las horas se confirmó que, producto del derrumbe, tres adultos y un menor integrantes de la familia afectada fueron asistidos y trasladados para su atención médica. Todos permanecen en observación con politraumatismos, mientras se evalúa la evolución de cada uno. Todos fuera de peligro.

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