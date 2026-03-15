Fecha 2: El Verdinegro enfrentó a Nápoli Argentino

Este fin de semana tuvo continuidad el Torneo liguista, donde el Club Atlético Ranchos visitó a Nápoli Argentino para disputar la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

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En esta ocasión, el verdinegro jugó parte de la fecha el sábado con los juveniles, mientras que la Tercera y Primera división completaron el domingo.

Así fueron los resultados de estas jornadas:

Séptima 2-0

Sexta 1-2. Goles: Tallarico, Santino

Quinta 2-0

Cuarta 0-0

Tercera 5-2. Goles: Vegas, Sives

Primera 1-0

Prensa CAR