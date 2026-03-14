Bomberos de Villanueva adquirirá un inmueble

Así lo informó la Asociación Civil de Bomberos de Villanueva

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“En el día de ayer viernes 13 de marzo, se llevó adelante la Asamblea extraordinaria de socios y socias de nuestra institución. Un día histórico para nuestra asociación, ya que se trató la aprobación de la compra del inmueble de nuestro cuartel.

Luego de haberse tratado en Asamblea, se aprobó por unanimidad, autorizando a nuestro Presidente Mauricio Cappelletti, a llevar adelante la firma de todos los papeles y actuaciones administrativas para tal fin .

Muchas gracias a quienes estuvieron presentes, y acompañándonos en esta decisión tan importante para nuestra asociación”.

Fotos: Asociación Civil de Bomberos de Villanueva