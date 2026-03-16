Fortineros +60 campeones en casa

Este domingo se llevó adelante en las canchas del Centro de Educación Física de Ranchos, un nuevo encuentro de vóley adaptado, donde el equipo local se consagró campeón.

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Los Fortineros se impusieron en el torneo mixto +60, el cual contó con la participación de 11 equipos.

Resultados:

Fortineros:campeón invicto; subcampeón: Tercer Tiempo de San Martin; tercer lugar: Mar de Fondo, de Mar del Plata.

“Mi felicitaciones a todos los integrantes del plantel”, destaca el Prof. Horacio Tebes.