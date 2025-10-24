ESTE LUNES SESIONA EL HCD: Se tratará la aprobación del convenio para construcción de viviendas para adultos mayores

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 16/2025

publicidad

27/10/2025 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas -Acta Sesión Ordinaria 10/2025 -Acta Sesión Ordinaria 11/2025 -Acta Sesión Ordinaria 12/2025

B) Correspondencia Recibida -Nota presentada por el vecino, Carlos Javier Baudry.

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°112/2025. Ref. a: “Notas presentadas por Autoridades de Casa y Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de La Plata”.

D2) Despacho de Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte N°122/2025. Ref. a: “Autorizar la firma del convenio entre el Instituto de la Vivienda de la Prov. De Buenos Aires y la Municipalidad de Gral. Paz “Obra en construcción 12 viviendas para adultos mayores”.

D3) Despacho de Comisión I de Hacienda. Ref. a Expte N°123/2025. Ref. a: “Licitación Pública N°2- Ref. a Construcción casa de adultos mayores”.

D4) P/O Ref. a: “Aprobar el contrato firmado entre el Centro de Imágenes RD S.A y la Municipalidad de General Paz, para la instalación de un resonador en el Hospital Campomar”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D5) P/O Ref. a: “Convalidar convenio firmado entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y la Municipalidad de General Paz-Obra, infraestructura para 124 viviendas, B° Ramallo, en Ranchos (Cordón cuneta)”. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D6) P/O Ref. a: “Incorporar Art. 2 bis a la Ordenanza 37/2001”. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D7) P/R Ref. a: “Reconocer a medallitas y profesores de los Juegos Bonaerenses 2025”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)

D8) P/R Ref. a: “Reconocer a Santiago “Tatín” Andreoli por su participación en los Torneos Bonaerenses 2025”. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D9) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E que, a través del área que corresponda, gestione la instalación de luminarias públicas sobre la Calle Ramón Castro, desde Tránsito Pesado hasta la Escuela Nº 8. (JUNTOS POR EL CAMBIO-JUNTOS)

D10) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, gestione la colocación de la cartelería identificatoria con el nombre de las calles en el barrio La Higuerita, en Ranchos.”. (UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ- FRENTE DE TODOS)