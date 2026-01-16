Este fin de semana llega el Carnaval a Villanueva

Este sábado y domingo, desde las 22 horas, se vivirá una fiesta en “Capital del Carnaval Rural”.

Ya está todo listo para una nueva edición de los corsos en la localidad de Villanueva, y este fin de semana serán las primeras dos noches. El sábado 24 y domingo 25 tendrá continuidad.

El Villanueva Fútbol Club vuelve a ser el organizador de este evento, que año a año congrega a miles de personas, con entrada libre y gratuita.

Ya se dio a conocer el programa de las primeras jornadas: el sábado se presentarán sobre la calle San Martín las Comparsas “Villanueva”, “La Resistencia” (de General Belgrano) y “Sapucay” (de Brandsen), junto a la Batucada “Adestiempo” (de Dolores). Para terminar la noche a purto baile, subirá al escenario Bery y Jaque Mate.

Para el domingo se esperan nuevamente las comparsas “Villanueva” y “La Resistencia”, y la Comparsa “Desaktados del Puente (de Hudson). Para finalizar, los hará bailar “Grupo La Corte”

Además, habrá carrozas, elección Embajadora del Carnaval 2026, puestos de espuma y gastronómicos.