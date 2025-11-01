Este domingo se vivirá una jornada de concientización de cáncer de mama

Lipolcc y el Hospital Campomar, se unen para realizar una jornada de concientización sobre el cáncer de mama.

Caminata, maratón y espectáculos, serán parte de esta jornada que busca generar conciencia de la importancia de realizarse controles periódicos, y de buenos hábitos de salud.

Este domingo, desde las 9 de la mañana, se comenzará la actividad en la sede de Lipolcc, sita en Av. Garay, donde será la concentración, y posterior partida hacia la Laguna de Ranchos, donde finalmente se llevará adelante el resto de las propuestas, con entrada libre y gratuita.

Programa:

Mesa de control y recepción desde las 9:00 hs. en el salón de LIPOLCC.

Inscribite completando el formulario: https://forms.gle/TQLfhyuBqUVsrFPd6

Salida: 10,00 hs.

Festival en la isla de la Laguna: 12 hs.

GRILLA DE ESCENARIO

13:00 Hs: Facundo Santalucía y Hugo Catullo

13:30 Hs: Ballet Guardia de los Ranchos

13:45 Hs: Ballet Raíces Nuestras

14:00 Hs: Ballet General Paz

14:15 Hs.: Sandra Sosa – Árabe

14:30 Hs.: Galponeros

15:10 Hs: Tamara Orellana

16:00 Hs.: Yamila Nahuelcurá (Zumba)

16:30 Hs: Live Killer

17:15 hs: Lucas y Fabio Tobio