Está abierta la inscripción para la entrega de plantines a huertas comunitarias

Es en el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. «Es una política importante de fortalecimiento de la producción y con fines educativos, en plena crisis de acceso a los alimentos por las políticas del gobierno nacional», señaló el ministro Javier Rodríguez.

El programa Huerta Urbana Bonaerense, motorizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, mantiene abierta su inscripción para los plantines de primavera-verano hasta el 31 de octubre.

Pueden inscribirse a este programa huertas comunitarias, a través de instituciones, clubes, asociaciones y organizaciones que tengan o proyecten una huerta urbana comunitaria a partir de 40 m²; y plantineras municipales, ya sea para iniciar o para fortalecer plantineras locales de municipios que adhieran al programa. En todos los casos, el programa contempla la entrega de plantines, capacitaciones y acompañamiento técnico.

UNA POLÍTICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN

Huerta Urbana Bonaerense tiene como objetivo fomentar la producción local de alimentos frescos a partir de la realización de huertas familiares y comunitarias donde se propician las prácticas agroecológicas.

«En el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos claro que no nos podemos desentender de la producción y el consumo de alimentos, que hoy están en crisis», apuntó el ministro Javier Rodríguez. «El plan de ajuste a las grandes mayorías, que parece no encontrar fondo, está afectando el acceso de la población a una alimentación adecuada».

«Huerta Urbana Bonaerense de algún modo mantiene el espíritu del ProHuerta, el emblemático programa del INTA que llevaba 34 años en funcionamiento cuando el gobierno de Milei lo discontinuó de un plumazo», sostuvo Javier Rodríguez, refiriéndose al programa que llevaba más de 600 mil huertas familiares y escolares creadas, más de 1 millón de kits de semillas entregadas y 170 mil personas capacitadas cuando el gobierno nacional lo desmanteló en 2024.

Por último, el ministro se refirió a la función comunitaria del programa provincial: «Además de la producción y el consumo de alimentos sanos, esta política tiene un componente social y educativo: estamos convencidos de que la huerta puede ser un espacio privilegiado para afianzar las comunidades».

CÓMO INSCRIBIRSE

La inscripción es a través de la plataforma Mi MDA: https://mi.mda.gba.gob.ar/huertas/urbanas/formulario

Las huertas beneficiarias serán contactadas desde el Ministerio de Desarrollo Agrario. La fecha límite para la inscripción es el 31 de octubre. Para consultas, escribir a huerta.urbana.bonaerense@mda.gba.gob.ar

Más información: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/direccion_de_produccion_para_la_agricultura_familiar/programa_huerta