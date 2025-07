El equipo de Valhalla sigue sumando

El equipo de boxeo Valhalla Ranchos Team se presentó el 28 de junio en Chascomús, en un evento organizado por Tauro Fight. Brenda Blanco, Mateo Torrissi y Adrián Azcona representaron al equipo con fuerza y entrega.

publicidad

El pasado viernes 28 de junio, la escuela de boxeo Valhalla Ranchos Team volvió a demostrar que el trabajo silencioso da resultados, esta vez en un evento organizado por Tauro Fight, en la ciudad de Chascomús. La jornada fue intensa, técnica y emotiva, y nuestros representantes dejaron en alto el nombre del equipo, del pueblo y de cada uno de los que forman parte de este proyecto.

En esta ocasión, subieron al ring Brenda Blanco, Mateo Torrissi y Adrián Azcona, quienes lograron actuaciones destacadas, cargadas de entrega, emoción y compromiso.

Para Brenda y Mateo, que están dando sus primeros pasos competitivos, fue una experiencia profundamente enriquecedora. Mostraron gran actitud, espíritu competitivo y bases técnicas prometedoras. Dieron pelea, enfrentaron sus miedos, y demostraron que no se trata solo de ganar o perder, sino de crecer.

Por su parte, Adrián Azcona, con un recorrido ya avanzado, volvió a subirse al ring con mentalidad de guerrero, sumando una nueva victoria a su historial. Su pelea fue clara, táctica y dominada desde el primer momento. Su evolución sigue marcando el camino para muchos dentro del equipo.

Como ya es costumbre, el evento estuvo a la altura: excelente coordinación, un entorno cuidado para los deportistas, atención profesional y un marco ideal para competir. Tauro Fight volvió a brillar.

Mateo Torrissi

Tras bajarse del ring, los protagonistas compartieron unas palabras:

Mateo Torrissi:

“Solo queda agradecer a cada integrante del grupo, a los que nos dejaron en banda, a mi principal patrocinador @fitnessdrop_, a esa persona que justo a tiempo me mandó ese mensaje, a mi familia y amigos.”

Adrián Azcona:

“Gracias a mi equipo y mis compañeros que fueron, y por su apoyo.”

Adrián Azcona, tras una nueva victoria con la camiseta de Valhalla



Brenda Blanco:

“No es perder o ganar, es superarse. Es afrontar esas batallas internas de uno mismo primero, y darle la implementación en algo que te da pasión. Es la animación a seguir luchando por ser mejor, pero para vos misma primero. Hacerte sentir más segura y aumentar la confianza en ti misma. Más feliz que nunca.”

Para cerrar la jornada, el coach Nicolás Garzón compartió su mirada sobre los chicos, el evento y lo que se viene:

“Estoy muy orgulloso de cada uno de los chicos. Verlos subir al ring, enfrentarse, crecer y dejar el alma, es lo que nos motiva a seguir. Tanto Brenda como Mateo tuvieron un debut muy difícil, y Adrián volvió a mostrar lo que es la constancia, el compromiso y el trabajo silencioso. Estos resultados no son casualidad: son fruto de la entrega diaria, del compañerismo, de superar límites personales y del corazón que le ponen a este deporte.”

“Sé que el cambio de gimnasio y el tiempo sin clases regulares fue un golpe fuerte para todos. No es fácil entrenar sin un lugar fijo, sin la rutina que sostiene. Pero Valhalla nunca cerró las puertas. Aunque no estemos oficialmente dando clases en este momento, jamás abandonamos a los chicos. Les hicimos una promesa: estar, acompañar, y ayudarlos no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Y lo cumplimos, porque eso es lo que hacemos: formamos personas, no solo boxeadores.”



“Hoy más que nunca, Valhalla demuestra que no se rinde. Que aunque vengan tiempos difíciles, seguimos de pie. Y ahora, con enorme alegría, puedo decir que si Dios quiere, el mes de julio volveremos a abrir nuestras puertas. Esta vez, con más fuerza, más estructura y un nuevo espacio para recibir a todos los que quieran mejorar, crecer y formar parte de esta gran familia que no para de crecer.”

“Agradezco a Tauro Fight por su organización impecable, a las familias que nos acompañan, a cada alumno y a todos los que siguen creyendo a multimedio digital siempre bridando el espacio para podes expresarnos. A Rita Castro por siempre apoyarnos incondicionalmente, Valhalla no es solo un gimnasio: es una familia. Y lo mejor está por venir”, completó Nicolás Garzón.