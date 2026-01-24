Comienzan los entrenamientos en la E.M.F.I

A partir del martes 17 de febrero, darán inicio los entrenamientos en la escuela Municipal de Fútbol Infantil. Los interesados, deberán pasar a retirar la planilla de autorización, por la oficina sita en Ramón Castro Nº 3512, de 8 a 12 horas.

publicidad

Los horarios de cada categoría, son los siguientes:

CATEGORIA 2013 – CATEGORIA 2014

Martes y jueves de 18:00 a 20:00 hs

PROFESORES: Gabriel Ortiz Y Nicolás Taus

CATEGORIA 2015

Martes y jueves de 18:00 a 19:30 hs

PROFESOR: Bruno Duarte

CATEGORIA 2017

Miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 hs

CATEGORIA 2016

Miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 hs

PROFESOR: Carlos Blanco

CATEGORIA 2019/20

Miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 hs

CATEGORIA 2018

Miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 hs

PROFESORES: Roberto Castro y Nicolino Volpone

Noticia patrocinada por