Circulaba con moto robada en Chascomús: Enfrenta una causa por encubrimiento y hurto

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha Fecha 09/04/2026 personal de GPM en conjunto con Policía Local, proceden al secuestro de MOTOVEHICULO de 110 cc, sustraído en la localidad de Chascomús con fecha 20/11/2026, el cuál era conducido por un joven oriundo de Ranchos, sobre el cuál recayó una causa judicial, bajo la carátula de Encubrimiento/Hurto de MOTOVEHICULO. Interviene UFID de Brandsen.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ