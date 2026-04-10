Interceptan a un hombre con pedido de captura

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 06/04/2026 personal policial de recorrida en cuadricula intercepta a un masculino oriundo de la localidad vecina de Chascomús, sobre el cuál pesaba una Orden de captura, por Averiguación de Paradero, a requerimiento de la UFI NRO. 9 de Chascomús.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ