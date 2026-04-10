Aprehenden a un ranchero por violación de domicilio

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 03/04/2026 se procedió a la aprehensión de un sujeto masculino de (33) años, oriundo de este medio, quien ingreso a una vivienda céntrica, sin autorización de los moradores de la misma, trasladando al individuo a sede policial, dónde quedó aprehendido por la carátula de VIOLACION DE DOMICILIO, con intervención de la UFID de Brandsen.
Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
