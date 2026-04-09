Desmienten que el Unión Platense deje de hacer el recorrido Ranchos – La Plata

En un contexto nacional, donde las empresas de transporte reducen la frecuencia de servicios por varios factores, entre ellos el aumento de combustibles y la falta de subsidios; generando múltiples complicaciones en los usuarios, el temor a perder un servicio esencial que nos comunique con la Capital Bonaerense, es una preocupación.

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Este servicio, usado principalmente por trabajadores y estudiantes, es a su vez, el único conector con las grandes urbes por lo cual, el mensaje publicado en la cuenta Plataforma 10 Ranchos, sitio donde se venden pasajes de la Empresa Unión Platense, lleva tranquilidad a los usuarios, informando que el recorrido que une la empresa a nuestra ciudad con General Belgrano y La Plata, continuará con normalidad.

“Ante rumores que circulan en la calle que la Empresa Unión Platense podría quitar el recorrido La Plata-Gral. Belgrano, por lo sucedido en Chascomús, desde la Empresa se comunicaron con nuestra boletería en Ranchos hace instantes, y nos desmintieron categóricamente que eso suceda”, explicaron, agregando que “este comunicado, es para que se queden tranquilos todos los que utilizan este recorrido”.

Cabe aclarar, que con la situación vivida en Chascomús, hace referencia a que el servicio que la empresa Unión Platense brindaba desde y hacia La Plata, fue retirado, y en su lugar lo reemplazó Platabus, quien modificó algunos servicios ya establecidos, para dar continuidad al trayecto mencionado.

AUMENTO

Por otro lado, sí está confirmado, que a partir del día viernes, aumenta el valor del boleto, que actualmente puede obtenerse a través de su página web a $ 7.400, pasará a costar $8.000 hasta La Plata. Mientras que a Brandsen de $ 3.800 a $ 4.150.

En tanto, que, a General Belgrano que hoy tiene un valor de $ 1.800, no figura con incremento.