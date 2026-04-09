Multas en la Provincia: con la nafta en $2.215, las sanciones podrían trepar hasta $2,2 millones

La suba de los combustibles vuelve a recalibrar el valor de las infracciones viales. En La Plata, donde el tránsito ya es un problema estructural, el impacto no es menor: manejar mal puede costar cada vez más caro.

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El último aumento de la nafta premium ya empieza a trasladarse a otro terreno sensible: el bolsillo de quienes circulan por la Provincia. Con el litro en torno a los $2.215, las multas de tránsito podrían escalar hasta superar los $2,2 millones en los casos más graves.

Aunque la actualización oficial aún no fue publicada, el sistema ya marca la tendencia. En Buenos Aires, las infracciones se calculan en base a la Unidad Fija (UF), que equivale al precio de un litro de nafta premium en la estación del ACA de 9 y 51, en pleno centro de La Plata. Es decir, cada suba en los surtidores impacta de forma directa en el valor de las sanciones.

Cómo pega la suba en las multas

La última actualización se hizo a comienzos de marzo, cuando la UF se fijó en $1.896. Desde entonces, el precio del combustible siguió en alza y hoy se ubica cerca de los $2.215, lo que anticipa un nuevo salto en el cuadro tarifario.

Si se toma ese valor como referencia, las infracciones más graves quedarían en niveles que ya rozan cifras millonarias:

Exceso de velocidad: hasta $2.215.000

Alcohol o drogas al volante: hasta $2.215.000

Circular en contramano o por banquina: hasta $2.215.000

Conducir con licencia suspendida: hasta $2.215.000

Se trata de conductas consideradas de alto riesgo, que el sistema busca desalentar con sanciones cada vez más duras.

Multas que superan el millón

También hay faltas graves que, sin llegar al tope máximo, pueden superar el millón de pesos:

Exceso de ocupantes: hasta $1.107.500

Negarse a mostrar documentación: hasta $1.107.500

Circular sin VTV: hasta $1.107.500

Cruzar en rojo: hasta $1.107.500

Licencia inadecuada: hasta $1.107.500

No usar cinturón: hasta $1.107.500

En ciudades como La Plata, donde el control es irregular y muchas de estas infracciones son frecuentes, el salto en los valores podría tener un efecto doble: más recaudación y mayor presión sobre los conductores.

Las “leves” también duelen

Incluso las faltas consideradas menores dejan de ser accesibles:

Mal estacionamiento: hasta $221.500

Circular sin patente: hasta $221.500

Licencia vencida: hasta $221.500

Sin seguro: hasta $221.500

Sin cédula: hasta $221.500

En la práctica, una infracción leve ya puede representar el equivalente a medio salario promedio en la región.