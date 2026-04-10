La Cooperativa de Electricidad convoca a Asamblea Ordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda., convoca a sus Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 30 de Abril de 2026 a las 19.00 hs., a realizarse en la sede de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda., sita en calle Yrigoyen nro. 3674 de la ciudad de Ranchos, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para refrendar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.-

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros Anexos, Informe del Auditor y destino del resultado del ejercicio económico 2025 e Informe del Síndico.-

3.- Elección de tres socios para integrar la comisión escrutadora de poderes y credenciales.-

4.- Renovación parcial del Consejo de Administración:

– Elección de tres miembros titulares por tres años, en reemplazo de los Sres. Nadia Viviana Da Silva, Enrique Luján Rescinito e Ignacio Domingo Della Vedova.

– Elección de un miembro titular por 1 año en reemplazo de Roberto Oscar Urban.

– Elección de tres miembros suplentes por un año en reemplazo de los señores Natalia Mercedes Romero, Claudio Roberto García y Walter Claudio Guerini,

5.- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. María Fernanda Alvarez y Agustina Lecce.

NOTA: Las asambleas se realizaran válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados (artículo 32, de nuestro Estatuto).-

PRESENTACIÓN DE LISTAS: de acuerdo al artículo 48° de nuestro Estatuto, las listas deberán presentarse hasta diez (10) días antes de la fecha de la Asamblea, para su oficialización, en la sede de la Cooperativa, H. Yrigoyen N° 3674 de Ranchos, por lo tanto, se recepcionarán éstas hasta el día 20 de abril de 2026 a las 19.00 horas.-

COPIAS DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL: Se encuentran a disposición de los asociados en nuestra sede sita en calle H. Yrigoyen nro. 3674 de Ranchos. –

Nadia Viviana Da Silva Dr. Rodolfo Alejandro Spinosi

Secretaria Presidente

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.