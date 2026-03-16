Carolina Santalucía es la nueva Directora de Adultos Mayores

La Secretaría de Deportes Municipal, a cargo de Juan Pablo Uribarri, se vio renovada en los últimos días. La Profesora Carolina Santalucía, es desde el pasado lunes, la nueva responsable del área de Adultos Mayores.

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Cabe recordar, que, durante los últimos cuatro años, al frente de dicha dirección, se encontraba el profesor Horacio Tebes, quien de ahora en adelante continuará desempeñándose en la cartera municipal, pero en la disciplina Newcom. Por otro lado, se mantiene en la Dirección de Juventud, el profesor Nicolás Rey.

El Intendente Juan Manuel Álvarez confirmó la noticia a este medio, destacando que se produjo tras realizar una reorganización en el área, en cuanto a propuestas y metodologías a aplicar, con miras de brindar una mayor oferta deportiva y recreativa a los adultos mayores de nuestro distrito.

Junto a Santalucía, trabajará un equipo de profesores de educación física, entre los que se destacan Pablo Guevara, quien retorna al distrito, tras su paso por la Dirección de Deportes de Chascomús. Y, otra sorpresa es el regreso de Rosa Tobio, quien se jubiló el pasado año, tras larga experiencia en en el área de Adultos Mayores.

Por otro lado, se conoció la noticia de que la pasada semana, se fijó un acuerdo con las autoridades del Centro de Jubilados, para disponer de las instalaciones, que cuentan en calle España frente al Centro de Educación Física.

Se estima que en las próximas horas se den a conocer más detalles de esta renovación, con un nuevo organigrama.

Si bien no está confirmado, trascendió que esta modificación en Deportes, es una de las primeras que se vendrán dentro del Ejecutivo Municipal.