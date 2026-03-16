Damián Novelino expone en el MACAB

El sábado 14 de marzo se inauguró la segunda edición del salón textil del MACAB, el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown, en Adrogué. Allí, el artista local Damián Novelino, está exponiendo hasta fines de abril dos obras que fueron seleccionadas por el jurado para formar parte de la muestra.

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En el salón, que es de temática libre, el artista presenta «50 Memorias» y «Cartas a la memoria». Ambas obras abordan la temática de los 50 Años del último golpe de Estado en nuestro país, y visibilizan el reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de ellas, forma una gran bandera con frases bordados y collage, y la otra obra recrea las cartas censuradas y robadas.

Esta obra propone un recorrido sensible por la noción de la memoria entendida como un proceso colectivo de reflexión, frente a la última dictadura cívico-militar en Argentina. No se trata solo de recordar un período histórico, sino de volver sobre esas huellas para preguntarnos, desde el presente, cómo seguimos construyendo memoria, verdad y justicia.

La muestra está formada por 90 obras, y se puede visitar de manera gratuita el MACAB, en la calle Esteban Adrogué 1224, Adrogué .

Las fotos son gentileza de Sol Wenseslada.