Álvarez participó del precongreso de  salud en San Vicente

El titular de la cartera de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, encabezó este lunes otra de las reuniones pensadas para analizar el impacto del Plan Quinquenal de Salud. En este caso, estuvo destinado a la Región Sanitaria XI, a la cual pertenece General Paz.

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Del encuentro participó el Intendente Juan Manuel Álvarez, junto a otras autoridades municipales y provinciales.

«Está en su segunda etapa de implementación» y se trata de «un proyecto de trabajo a cinco años», que responderá «a las necesidades de salud de los territorios». La presencia del funcionario se dio en el marco de la jornada que se realizó en San Vicente, con miras al Congreso Provincial de Salud que tendrá lugar del 15 al 17 de abril, en Mar del Plata.

En la oportunidad, compartieron los avances del Plan Quinquenal de Salud para la Región Sanitaria XI, que incluye a la región capital de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y muestra resultados concretos en la integración de redes, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la modernización de la gestión sanitaria.

“Entre otras cosas, la Historia de Salud Integrada ya está implementada en 97 establecimientos de la región y registra 1.661.390 consultas hasta la fecha, fortaleciendo los sistemas de información”, detalló el Ministro, agregando que “también se fortaleció la coordinación entre niveles de atención a través del Nodo de Integración y Regulación Regional, que desde octubre de 2024 gestionó 4.159 solicitudes de derivación para prácticas y consultas especializadas”.

La red de diagnóstico por imágenes también creció en equipamiento y prestaciones. “Incorporamos 9 tomógrafos, 5 mamógrafos y un resonador. Además, se inauguraron 14 Centros de Atención Primaria de la Salud en distintos municipios de la región”, especificó Kreplak.

“La construcción de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, articula hospitales provinciales, efectores municipales y dispositivos territoriales para garantizar acceso y continuidad de cuidados en toda la región, crece día a día para garantizar más y mejor salud”, puntualizó.

Ya disponible la primera edición 2026 del Boletín Informativo RED BONAERENSE. Toda la información de actualidad en materia de salud de la RSXI.

Leelos acá: https://nc.ms.gba.gov.ar/index.php/s/Zti8y4E2LnDz87p