La vacunación contra el VPH en Argentina cayó al menos un 30% en la última década

El uso de preservativos, así como la vacunación desde los 11 años, son claves en la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, aunque la protección no es completa. Una ginecóloga de la Facultad de Medicina destacó la importancia de mantener controles médicos regulares para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del virus.

Un informe del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires alertó por la abrupta caída de la vacunación a los 11 años contra el Virus del Papiloma Humano en la última década. Según los datos oficiales que difundió la casa de altos estudios, la vacunación contra el virus de transmisión sexual bajó a aproximadamente 55% en mujeres y 51% en varones, muy por debajo de lo recomendado por salud pública.

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Laura Fleider, jefa de la sección Patología Cervical de la división Ginecología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que el virus del papiloma humano es “una enfermedad de transmisión sexual que se puede contraer a partir de relaciones sexuales vaginales, anales u orales y otras vías de contagio como juguetes sexuales”.

Existen alrededor de 200 tipos, aunque no suelen causar problemas en la mayoría de los casos. Sin embargo, la profesional advirtió: “Se dividen en ‘tipos de alto riesgo’, que causan cánceres como el de cuello uterino, vagina, vulva, anal, pene y orofaringe; y ‘de bajo riesgo’, que son responsables de las verrugas genitales”.

En la mujer, más del 90% de los cánceres de cuello uterino están asociados a infecciones por VPH. Se estima que desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla esta enfermedad pueden pasar entre 10 y 20 años. Por este motivo es una enfermedad altamente prevenible. En el hombre, es más frecuente el cáncer orofaríngeo (en la parte posterior de la boca y garganta).

La Facultad de Medicina, en este marco, ponderó un estudio reciente a cargo de investigadores del CONICET demostró que puede afectar la fertilidad. Aproximadamente un 70% de los más de 200 pacientes convocados eran positivos para infección de transmisión sexual (ITS).

“En la mayoría de estas muestras se constató la presencia de co-infecciones y en especial, la combinación entre VPH y Chlamydia trachomatis (CT). Sobre esta co-infección en particular, se observó una reducción significativa de la movilidad, concentración y viabilidad de los espermatozoides”, sostienen desde la institución.

En relación a la baja de la vacunación, la ginecóloga expresó: “Este descenso en las tasas de inmunización representa un riesgo para la prevención del cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas al VPH, en un contexto en que la vacunación es una de las principales herramientas de control. La evidencia científica demuestra que la vacuna reduce significativamente la prevalencia de genotipos del virus de alto riesgo que causan cáncer”.

¿Cómo se puede prevenir el VPH?

Según el Ministerio de Salud, cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra la infección por el VPH, previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres. Se aplica una única dosis a los 11 años aunque, en caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

Asimismo, desde la entidad informan que se recomienda la vacunación contra VPH a personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: tener VIH, Lupus Eritematoso Sistémico, Artritis Idiopática Juvenil, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Dermatomiositis, otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras o que hayan sido trasplantadas. En estas poblaciones, la aplicación es gratuita y se requieren 3 dosis.

Otra manera de evitar el contagio es a través del uso de preservativo en todas las relaciones sexuales. Si bien no previene completamente la infección, lo hace aproximadamente en un 60% de los casos. Esto sucede porque el virus afecta toda la mucosa del tracto genital, la vulva, la vagina y el cuello del útero y por lo tanto el preservativo no puede evitar el contacto con el área genital.

La otra clave de prevención son los controles médicos habituales. “La vacuna contra el VPH no exime de los chequeos. El diagnóstico temprano del virus mejora el pronóstico de la infección, permite darle un tratamiento oportuno y reduce la transmisión a otras personas”, concluye Fleider.

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