Berlocq y Podoroska realizaron una Clínica de Tenis en Chascomús

En la jornada de ayer, en el Golf Country de Chascomús, se realizó una clínica de Tenis dirigida por Charly Berlocq y Nadia Podoroska, junto a varios de los mejores jugadores de nacionales sub 10 sub 12 y sub 14.

publicidad

El encuentro dio inicio alrededor de las 16.30 hs, con la presentación de las figuras centrales y cada uno de los jugadores/as, que se acercaron para el evento, y luego realizó una exhibición de juego en 4 canchas en simultáneo. La propuesta, se dio en un día espléndido, que invitó a un importante marco de público a acercarse a disfrutar del espectáculo.

Se hicieron presentes jugadores de las escuelitas de Tenis de Chascomús, CABA, Dolores, Pinamar, General Belgrano, entre otras.

Además, el ranchero Luciano Rey tuvo el honor de poder compartir cancha tanto con Charly Berlocq, como con Nadia Podoroska, junto a los chicos/as de las distintas escuelitas de Tenis, que se acercaron al Club para ser parte del evento.

Finalmente, la jornada en la que participaron aproximadamente 90 personas, entre ellos nuestros vecinos de Ranchos, Matías “Pato” Campillo y Luciano Rey, que participaron activamente del evento, se cerró con una cena y entrega de recordatorios

“Quiero felicitar, en lo personal, a los organizadores de tal evento, a las figuras de nuestro querido deporte, y a todo el público que se sumó a la propuesta. Hasta la próxima que esperemos sea pronto”, expresó Luciano Rey.

Por otra parte, este domingo, continúa la jornada del Torneo con los 3 rancheros en cuartos de final.