Fatal accidente en Ruta 3: un funcionario bonaerense murió y dos personas resultaron heridas

Leonardo Castronovo, trabajador del Instituto Universitario Juan Vucetich, falleció tras un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta 3. Otras dos personas resultaron heridas.

publicidad

Por Gabriela Edith Lorenzo

Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió en un trágico choque ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Cañuelas. La víctima fue identificada como Leonardo Castronovo, integrante de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, dependiente de la cartera que conduce Javier Alonso.

El siniestro ocurrió cuando Castronovo viajaba en un Volkswagen Gol oficial junto a otros dos trabajadores del área de Formación y Capacitación del Ministerio. El auto se dirigía desde La Plata hacia San Miguel del Monte cuando el conductor perdió el control del vehículo tras la explosión de un neumático y terminó chocando contra una camioneta Jeep.

El vehículo era manejado por el sargento Franco Insaurralde, quien, según el parte oficial, reventó un neumático y no pudo evitar el impacto con la camioneta que circulaba en sentido contrario. En el accidente también viajaba Estefanía Belén Sambiase, directora de Desarrollo Institucional del Ministerio.

Castronovo fue trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde ingresó con heridas de gravedad y murió poco después debido a la magnitud de los traumatismos.

Los otros dos ocupantes del auto resultaron heridos pero están fuera de peligro . La funcionaria fue operada por una fractura en un brazo y permanece internada en el Hospital Marzetti con politraumatismos. El policía sufrió lesiones en la sexta y séptima vértebra y continúa bajo observación médica.

El estado de la conductora del Jeep

La camioneta Jeep embestida terminó inmovilizada sobre la banquina. Su conductora, una mujer de 47 años , también tuvo que ser asistida por personal médico pero no sufrió heridas de gravedad.

Todos los ocupantes del vehículo oficial pertenecen al área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

El mensaje del ministro Javier Alonso

Con profundo pesar despedimos a Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, quien falleció ayer en un accidente.



Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme… pic.twitter.com/vhYe2Bvp5N — Javier Alonso (@JaviAlonsook) December 7, 2025

A través de sus redes sociales, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó su pesar por la muerte del funcionario boanerense:

“Con profundo pesar despedimos a Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, quien falleció ayer en un accidente. Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme dolor. Su dedicación y compromiso quedarán siempre en nuestra memoria.”

Infocielo