Avanzan los rancheros en el torneo de Tenis en el Golf Country Chascomús

En la jornada disputada entre semana, Enrique Rescinito clasificó como primero en su grupo en el torneo de Tenis que se lleva a delante en el Golf Country Chascomús.

En la mañana de este sábado, Luciano Rey hizo lo mismo en su grupo, clasificando primero. Y finalmente, Emanuel Tolaba tuvo la desgracia de tener que retirarse durante el peloteo por una fuerte contractura en gemelo derecho, que le impidió jugar el partido correspondiente. De todas maneras, clasificó segundo en su grupo, y también sacó pasaje a cuartos de final.

CLASIFICADOS A 4tos – CUARTA

A Prado (1) – Cardoso (2)

B J. Chiavaro (1) – Tolaba (2)

C Rey (1) – S. Bassi (2)

D Rescinito (1) – Castagno (2)

PROGRAMA DOMINGO:

10 30 Prado vs Bassi

10.30 Cardoso vs Rey

1630 hs J. Chiavaro vs Castagno

16 30 Tolaba vs Rescinito

“Veo buenas chances de que alguno de los rancheros que continúan en carrera pueda ganar este torneo, pero los partidos hay que jugarlos, y ya en estas instancias están los mejores”, analiza Luciano Rey.