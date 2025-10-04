Atrapan a un hombre que irrumpe en la EP Nº 22, y tenía pedido de captura activo

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Por intermedio del presente informo que en horas de la mañana del día de ayer, viernes 3 de octubre, personal del Destacamento Policial de Loma Verde aprehendió a un hombre mayor de edad oriundo de Olavarría, quien arribó a la Escuela Rural Primaria N° 22 de Loma Verde, ubicada en el kilómetro 68.5 de Ruta 215, antes del ingreso de los alumnos y docentes. El mismo, rompió una ventana lateral e ingresó al establecimiento, pero una maestra, que llegó cerca de las 7:50 am, dio el aviso a la policía.

Al llegar los efectivos policiales, aprehendieron al sujeto, quien intentaba darse a la fuga en sentido a la localidad de San Miguel del Monte, por Ruta 215.

Al comprobar sus datos, se constató que el delincuente tenía pedido de captura activa por Evasión a solicitud del Juzgado Ejecución Penal N°2 de La Plata desde el mes de mayo del corriente año, por no retornar luego de salidas transitorias a la Unidad Carcelaria dónde cumplía condena por otro delito contra la propiedad.

Fiscalía actuante avaló su aprehensión disponiendo horas más tarde su Detención por el Delito de Tentativa de Robo.

Fdo. Comisario Inspector Lucas Andersen, Jefe J.P.S.C. General Paz.-