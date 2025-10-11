Arrancó el Torneo Centenario del Club de Pelota Chascomús

En la jornada de viernes se disputaron los primeros encuentros del torneo organizado por la Liga regional, en la cual se encuentran participando jugadores de la región, incluidos rancheros.
Con mucho público y atractivos partidos, estos fueron los resultados fueron los siguientes:
Categoría suma 13.
Novoa M-Vázquez M a Villagra J-Pérez S 12/9 12/7.
Irulegui M-Pérez J a Villagra J-Pérez S 125 12/8.
Irulegui M-Pérez J a Novoa M-Vázquez M 3/12 12/6 7/6.
Categoría suma 11 o más.
Canales J-Eguillor I a Balda M-Armendáriz E 12/5 12/10.
Tobio R-Pallero A a Gayol M-Gayol T 12/4 12/8.
Canales J-Eguillor I a Rodríguez A-Maggi J 12/7 12/3.
Tobio R-Pallero A a Martig I-Daguerre J 12/1 12/7.
Categoría suma 9 o más.
Olivera M-González J a Bordachar A-Pérez C 129 11/12 7/3.
Luque W-Plorutti F a Saldias J-Jaurretche A 12/6 12/10.
Cabrera JM-Battisacchi M a Bordachar A-Perez C 12/11 12/6.
Balda L-Gayol P a Roldan B-Gayol J 8/12 12/8 7/5.
Olivera M-González J a Cabrera JM-Battisacchi M 12/9 11/12 7/3.
Roldan B-Gayol J a Nocitti M-Bidondo I 12/1 12/6.
Rodríguez A-Gayoso B a Murias T-Sallenave L 12/11 10/12 7/1.
Jornada de sábado comienza 13,30 horas con 10 partidos y desde las 18.30 horas se juegan los cuartos de final de la categoría suma 9 o más.