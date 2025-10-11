Joaquín Tobio Burgos podría reaparecer en el clásico platense tras cuatro meses de recuperación

El delantero chascomunense sueña con volver a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata el próximo 19 de octubre, nada menos que ante Gimnasia, tras superar una fractura por estrés en la pelvis.

El futbolista chascomunense, pero con fuertes lazos sanguíneos con nuestra ciudad, Joaquín Tobio Burgos, se encuentra cada vez más cerca de concretar su esperado regreso a las canchas. Luego de más de cuatro meses de recuperación, el joven atacante de Estudiantes de La Plata podría reaparecer el domingo 19 de octubre en el clásico platense frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, encuentro que se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi desde las 15:00.

El parate obligado comenzó el 1° de junio, en el partido por Copa Argentina frente a Aldosivi, disputado en la cancha de Defensa y Justicia. Aquella jornada, que significó la eliminación del Pincha, también marcó un punto de inflexión en la carrera del delantero: se le diagnosticó una fractura por estrés en la pelvis, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte del segundo semestre.

Tobio Burgos, que había debutado con la camiseta albirroja el 7 de octubre de 2024 con un golazo ante Banfield en condición de visitante, se había ganado rápidamente la confianza del entrenador Eduardo Domínguez, aportando frescura y dinamismo en la ofensiva. Su ausencia se sintió en el plantel, que ahora podría recuperar a una de sus jóvenes promesas justo en una de las citas más importantes del calendario.

Durante la última semana, el delantero volvió a trabajar a la par de sus compañeros, mostrando una buena evolución física y una enorme motivación por volver a competir. Su objetivo es claro: estar disponible para el clásico ante el Lobo, aunque la decisión final dependerá del cuerpo técnico, que evaluará si está en condiciones de afrontar un encuentro de tanta exigencia.

El regreso de Tobio Burgos podría significar una valiosa alternativa entre los relevos para Domínguez, aunque también implicaría cierto riesgo, ya que el jugador lleva varios meses sin minutos oficiales. En cualquier caso, la semana previa al clásico será determinante para definir si el chascomunense podrá cumplir su sueño de volver a jugar justo en el partido más esperado por los hinchas de Estudiantes.

