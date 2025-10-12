La Patrulla Rural aprehendió a dos masculinos por infracción a la Ley 22.421

En horas de la madrugada, el Comando de Prevención Rural de Gral. Paz fue alertado por un productor agropecuario de la localidad de Villanueva sobre un vehículo, del cual desconocía su procedencia, y se encontraba dentro de su establecimiento.

Al llegar al lugar, personal policial identifica la camioneta antes mencionada, y tras realizar una recorrida, logran visualizar dos masculinos a campo traviesa, los cuales portaban armas de fuego a los fines de ejercer el arte de la caza.

Por tal motivo, proceden a su inmediata aprehensión, y se realizan actuaciones de rigor.

Las autoridades trabajaron acorde a lo normado por la Ley N°22421 (CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE). Interviene en el caso Ayudantía Fiscal Local.