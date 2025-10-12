DOBLE TRIUNFO: El Verdinegro recibió a Nápoli por la fecha 5

Con programación especial, este sábado comenzó la primera jornada de la quinta fecha del Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

En esta oportunidad, jugaron tercera y primera categoría del Club Atlético Ranchos frente a Napoli Argentino, cerrando la jornada con dos resultados positivos.

La Reserva ganó 3-2. Los goles verdinegros fueron de Darío Vegas, Kevin Pengsawath y Manuel Lebrero. El conjunto mayor también consiguió los tres puntos en el “José Luis Brown”. Diego Castronuovo convirtió el gol que le dio la victoria a los rancheros.

Próximamente se completará esta fecha con los partidos restantes de las divisiones juveniles y el fútbol femenino.

Prensa CAR