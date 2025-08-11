Aprehenden a un hombre que sustrajo una bicicleta en la vía pública

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA

Con fecha 09/08/2025 se procedió a la aprehensión de un sujeto masculino de 68 años de edad, quien instantes antes sustrae una bicicleta de dama, de paseo, la cual se hallaba en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Av. Campomar.

Se logra visualizar al mismo en cámaras de monitoreo, y se alerta a personal policial de cuadrícula, quienes interceptan al masculino en poder de la bicicleta sustraída.

Interviene Ayudantía Fiscal Local, disponiendo carátula de Hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Comunal Gral. Paz.