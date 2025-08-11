Detienen a un hombre que transportaba droga que sería para vender en Ranchos

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA

Comunicado de Prensa:

Con fecha 09/08/2025 personal de EPC Ranchos, conjuntamente con CPR local, procedieron a interceptar en el marco de Operativo Público, de interceptación vehicular selectiva, a un sujeto de 24 años de edad, quien resulta oriundo de la localidad de Alejandro Korn, el cual se movilizaba a bordo de una motocicleta marca Gilera 200 SMX, ocultando en un parlante portátil y un inflador un total (73) gramos de cocaína, fraccionada, droga está que se presume tenía como destino final la localidad de Ranchos.

Se procedió a la aprehensión del mismo, secuestro de motovehículo y sustancias estupefacientes, como también teléfono celular el cuál será peritado a los fines de proseguir con la investigación.

Interviene UFID de Brandsen y Ayudantía Fiscal Local, quedando alojado en esta Dependencia, en calidad de detenido bajo la carátula de Tenencia y Transporte de Estupefacientes con fines de comercialización.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Comunal Gral Paz.