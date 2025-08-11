“Las Rústicas” se consagraron campeonas de la LCHF

Con mucha presencia ranchera, el equipo del Club Social y Deportivo Pila se quedó con el campeonato de fútbol femenino de la Liga Chascomunense de Fútbol tras imponerse 3-1 en Ranelagh ante Nápoli Argentino

Lucía Uribarri (Arquera), Sabrina Lamarque (Capitana), Maite Londaitz, Mailén Migoni,Lorena Castro y las más peques: Juana Villar, Xiomara Oporto y Agustina Korel son parte del plantel “Las Rústicas.

Para ambos equipos era su primera intervención en Femenino 1ª División, lo que no es un dato menor. Más allá de subrayar que Pila estuvo integrado casi en su totalidad del grupo de jugadoras «Las Rusticas», de General Paz, multicampeonas tanto en cancha de 11, como en la anterior versión de 7.

Con el objetivo de revertir el 0-1 de la ida, su Capitana, Sabrina Lamarque, las guió con decisión a la búsqueda del objetivo mayor, el campeonato.

Con un juego muy agresivo, de presión y tomando el protagonismo desde el pitazo inicial, ya al cabo del primer tiempo lo ganaba 2-0.

Golazo de Sabrina para empardar la historia en el global, y cabezazo de otra histórica, Florencia Rossi, tras un gran centro en un corner de la «10».

En el complemento, llegó el gol de Maite Londaitz a los 10′, que dio mayor tranquilidad. Pero a los 31′ Candela Rodríguez descontó de tiro libre y trajo suspenso a la definición.

El local fue una y mil veces, pero la defensa y la arquera «Luli» Uribarri se lucieron, tapando todos los intentos.

Final dijo Daniela Moreno (AAFP) junto a Agustina Rodríguez y Manuela Berni, y la Copa del Torneo Apertura viajó los 160 kms hacia Pila.