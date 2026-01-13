Sergio Fredes: “Mi 2025 fue bastante positivo en cuanto a los objetivos que tenía”

Desde hace varios años, que el ciclista Sergio Fredes viene acumulando experiencia y, sobre todo, muchos éxitos. Y el año 2025 no fue la excepción, pese a que el protagonista de esta entrevista hubiera querido más.

Desde MD invitamos a Sergio a hacer un pequeño balance del año que pasó, donde nos contara si logró los propósitos que se planteó, y, además, conocer cómo se viene la agenda para este 2026.

Por lo pronto, ya sumó un podio, en Colón (ver aparte), y buscará otros, no solo en el país, sino en el extranjero.

“Mi 2025 fue bastante positivo en cuanto a los objetivos que tenía. Si bien otros años han sido mejores, he tenido buenos triunfos y grandes resultados, haciendo podio en prácticamente todas las competencias que estuve presente”, comienza relatando Fredes.

“Creo que la experiencia y los años que llevo arriba de la bicicleta me han dado una relativa regularidad, y me hacen estar siempre bien adelante y arriba, siendo protagonista en todas las competencias que me presento. Soy un deportista que me gusta superarme todo el tiempo, pero este deporte siempre tiene momentos buenos y no tan buenos. Hoy en día hace falta mucho apoyo, y se ha tornado muy difícil seguir a este nivel, por lo económico, y la falta de apoyo en equipos nacionales; pero bueno, es mi profesión, yo lucho y trabajo cada día por estar en buenas condiciones físicas”, analiza.

En cuanto a los logros obtenidos recientemente, el múltiple campeón cuenta que “vengo en 2025 de conseguir ser campeón en la Vuelta de Chana, subcampeón en Rutas de América, campeón de la Doblé Melo (todo esto en el país vecino Uruguay), también fui medalla de oro en los Juegos JADAR (organizados por el Comité Olímpico Argentino en la provincia de Santa Fe); y muchas carreras de un día que son clásicas del calendario nacional y bonaerense”, enumera.

Todos estos logros lo motivan para empezar la presente temporada con energías y renovados:

“Eso me da confianza y ganas para seguir este 2026 que ya lo comencé con podios. Estoy a poco tiempo de estar nuevamente en Rutas de América, en Uruguay; y otras clásicas como la Revancha de la Bragado”, detalla Sergio, nombrando solo algunos de los compromisos que asumirá prontamente.

“Espero este año poder lograr el objetivo, que es poder ganar Rutas de América o Vuelta de Uruguay. Y también espero poder competir en EEUU, ya que tengo una invitación de competir nuevamente”, adelanta.

Para cerrar, Sergio Fredes siempre agradece el apoyo y acompañamiento que recibe: “gracias por seguir mi carrera deportiva y estar pendiente de los resultados, como también gracias a los que siempre me apoyan, que son muchos, para que yo pueda seguir arriba de la bicicleta. Como siempre, un orgullo representar a Ranchos”.