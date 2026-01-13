ANSES publicó su cronograma completo de pagos de enero: cuándo se cobran las jubilaciones y asignaciones

Toda la información detallada para cada categoría, incluyendo los planes de desempleo y las becas progresar.

Por Ana Roche

publicidad

La ANSES informó el cronograma de pagos completo desde el lunes 12 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones. Así, aunque los documentos terminados en 0 en algunos casos percibieron su remuneración el viernes 9 de enero, las fechas para cada categoría y finalización del número de DNI son las siguientes:

. Jubilaciones de beneficiarios que no superan el haber mínimo;

. Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

DNI terminado en 0: 9/01.

DNI terminado en 1: 12/01.

DNI terminado en 2: 13/01.

DNI terminado en 3: 14/01.

DNI terminado en 4: 15/01.

DNI terminado en 5: 16/01.

DNI terminado en 6: 19/01.

DNI terminado en 7: 20/01.

DNI terminado en 8: 21/01.

DNI terminado en 9: 22/01.

. Jubilaciones que superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: 23/01.

DNI terminado en 2 y 3: 26/01.

DNI terminado en 4 y 5: 27/01.

DNI terminado en 6 y 7: 28/01.

DNI terminado en 8 y 9: 29/01.



Asignación por embarazo:

DNI terminado en 0: 12/01.

DNI terminado en 1: 13/01.

DNI terminado en 2: 14/01.

DNI terminado en 3: 15/01.

DNI terminado en 4: 16/01.

DNI terminado en 5: 19/01.

DNI terminado en 6: 20/01.

DNI terminado en 7: 21/01.

DNI terminado en 8: 22/01.

DNI terminado en 9: 23/01.

. Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:

DNI terminado en 0 y 1: 14/01.

DNI terminado en 2 y 3: 15/01.

DNI terminado en 4 y 5: 16/01.

DNI terminado en 6 y 7: 19/01.

DNI terminado en 8 y 9: 20/01.

. Asignaciones de pago único:

Matrimonio, Adopción y Nacimiento:

Todos los DNI Primera Quincena: 12/01 al 12/02.

Todos los DNI Segunda Quincena: 22/01 al 12/02.

. Pensiones No Contributivas:

DNI terminado en 0 y 1: 9/01.

DNI terminado en 2 y 3: 12/01.

DNI terminado en 4 y 5: 13/01.

DNI terminado en 6 y 7: 14/01.

DNI terminado en 8 y 9: 15/01.

. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de DNI: 9/01 al 12/02.

. Desempleo Plan 1:

DNI terminado en 0 y 1: 22/01.

DNI terminado en 2 y 3: 23/01.

DNI terminado en 4 y 5: 26/01.

DNI terminado en 6 y 7: 27/01.

DNI terminado en 8 y 9: 28/01.

. Desempleo Plan 2:

Todas las terminaciones de DNI desde el 6/01 al 12/01.

. Becas Progresar:

DNI terminado en 0 y 1: 12/01.

DNI terminado en 2 y 3: 13/01.

DNI terminado en 4 y 5: 14/01.

DNI terminado en 6 y 7: 15/01.

DNI terminado en 8 y 9: 16/01.

Fuente: Agencia DIB