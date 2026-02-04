Secuestran droga en un allanamiento

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 29/01/2026, personal de Comisaría Local juntamente con Comisaría de la Mujer y la Familia, efectuaron un allanamiento en vivienda, sita sobre calle (75) de este medio, donde se procedió al secuestro de cincuenta microdosis de clorhidrato de cocaína, arrojando un pesaje de veinte gramos en su totalidad.

También se halló en el fondo de la vivienda, tres plantas de marihuana, no hallándose al momento de la irrupción, el morador de la vivienda.

La Fiscalía interviniente dispuso diligencias judiciales en el marco de dicha investigación, tomando injerencia UFID de Brandsen.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.