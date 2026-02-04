Cáncer en Argentina: El 40% de los casos podrían prevenirse evitando factores de riesgo claves

En el Día Mundial del Cáncer, los médicos recuerdan que dejar de fumar, comer mejor y hacerse los chequeos a tiempo son las estrategias más efectivas para la prevención del cáncer. Detectar un tumor en su etapa inicial, como el de mama o el de colon, permite lograr un tratamiento exitoso en hasta el 90% de los casos.

De acuerdo con el Global Cancer Observatory, en Argentina se detectan más de 130.000 casos nuevos cada año. Este número ubica al país en el quinto lugar de América Latina y en un nivel de incidencia medio-alto en todo el mundo. A pesar de esto, los especialistas aseguran que cuatro de cada diez podrían evitarse simplemente modificando conductas cotidianas.

Factores como el tabaquismo, una mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol son responsables de gran parte de los casos. En ese marco, la prevención incluye no solo la adopción de hábitos saludables, sino también los chequeos médicos regulares. El diagnóstico en estadios iniciales permite el uso de tratamientos menos agresivos y aumenta de manera significativa las posibilidades de atravesarla con buenos resultados.

“Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada. Llegar temprano marca una diferencia muy grande en la evolución del cuadro y en las herramientas que debemos utilizar”, explica el Dr. Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

Los cuatro tipos de cáncer más prevalentes del país

Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) y el Ministerio de Salud de la Nación, casi la mitad de los diagnósticos en Argentina se concentran en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con más de 22.000 casos al año, lo que representa un 32,1% del total femenino. Le siguen el cáncer de colon, con unos 15.800 casos, y el de pulmón, con más de 12.000. Por su parte, en los hombres, las estadísticas señalan que el principal es el de próstata, con más de 11.600 anuales.

A pesar de su alta frecuencia, muchos de estos tumores tienen formas muy efectivas de detectarse. El ejemplo más claro es el cáncer de colon: si se realizan los estudios a tiempo, como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, es posible detectar pólipos y tratarlos antes de que se conviertan en algo grave. En estos casos, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Mastología, el 90% se puede prevenir o superar.

Evolución en tratamientos oncológicos

Al margen de las estadísticas, el abordaje del cáncer cambió de manera profunda. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan de manera más directa sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Este avance permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida, sino que puedan transitar el tratamiento manteniendo su calidad de vida.

“Es fundamental perder el miedo al chequeo médico. La mejor herramienta sigue siendo el control a tiempo, ya que conocer los riesgos y estar atentos a las señales cambia el pronóstico por completo. Hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad y otras logran convivir con ella gracias a los avances científicos”, afirma la Dra. Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina.

El peso del estilo de vida argentino

A la hora de buscar las causas, el estilo de vida local juega un rol fundamental. De acuerdo con el reporte de All.Can, Argentina tiene el porcentaje más alto de la región de casos de cáncer atribuidos a la obesidad (un 6,8%). Asimismo, registra una de las incidencias más elevadas del continente vinculadas al consumo de alcohol, factor asociado al 3,5% de los casos8. Además, cerca del 8% de los tumores se relacionan con infecciones como el VPH o la Hepatitis B, para las cuales existen vacunas gratuitas en el Calendario Nacional.

Las proyecciones indican que, si no se modifican las conductas actuales, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% para el año 2035, según advierte el reporte de All. Can. Frente a esta realidad, los especialistas insisten en no esperar a tener síntomas para consultar, ya que en sus etapas iniciales la mayoría de los tumores no presentan dolor. El Dr. Claudio Martin concluye: “Nuestro llamado es simple: informarse con fuentes confiables, mantener hábitos saludables y hacerse controles médicos regularmente para la detección temprana”.

MSD Argentina