SE VIENE LA CARRERA DEL AÑO: “Cafeteras” en el Appella

El próximo fin de semana del 16 y 17 de agosto la Limitada Belgranense disputará un clásico dentro del calendario para las tradicionales “Cafeteras” de la categoría, la competencia con pilotos invitados en el autódromo “Gabriel Appella” de la ciudad de General Belgrano.

Sin dudas esta es la Carrera del Año para la divisional, ya que siempre se produce la convocatoria de grandes pilotos invitados del orden regional y nacional; y además siempre se realiza con un escenario colmado de público.

Esta competencia es tradicional dentro del calendario de “La Histórica” y es muy importante para el campeonato, ya que otorga puntaje y medio. El piloto titular se lleva la totalidad de los puntos obtenidos, mientras que su invitado le suma el 50 % de los puntos.

El sistema de carrera será el mismo de la edición pasada, con 3 entrenamientos el sábado, los cuales podrán ser utilizados por el titular o invitado indistintamente; y 2 pruebas de clasificación: una para los titulares y otra para los invitados; mientras que el domingo se realizarán dos finales, una para los titulares y otra para los invitados con las grillas de partida armadas según los puestos logrados en sus respectivas clasificaciones del sábado.

Con esta fecha especial la Limitada Belgranense afronta el quinto compromiso de la temporada, mitad de campeonato, con la promesa de un gran espectáculo en el escenario belgranense.

Abel Urfini (Prensa)