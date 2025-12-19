Se inauguró la obra de remodelación del gimnasio mayor del CEF

Con la instalación de un piso de parquet multideportivo, nuevos tableros, cartelería y modificaciones en las aberturas, este jueves quedó inaugurada la obra de renovación del salón mayor del Centro de Educación Física de Ranchos.

Una obra, que no solo destaca por su estética, sino que se adecúa a las condiciones necesarias para desarrollar deportes como básquet, vóley. fútbol de salón, handball, Newcom, entre otros.

El acto fue encabezado por el Intendente Juan Manuel Álvarez, junto al Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Arq. Rubén Pascolini, el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, y la Subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico de la Jefatura de Asesores, Dra. Ayelén Borda. También asistieron funcionarios, alumnos y profesores de todas las disciplinas que se practican en la órbita de la Secretaría de Deportes, familias, vecinos e invitados especiales.

“Hoy, inauguramos la obra de infraestructura del gimnasio mayor más importante desde su construcción: la instalación del piso de parquet multideportivo, el sueño de generaciones que caminaron este espacio construyendo amistades y recuerdos que hoy se vuelve realidad”, remarcan desde el Ejecutivo.

Haciendo énfasis en que “el deporte y el acceso universal a todas las disciplinas, es una política pública que asumimos desde el Estado municipal, y que día a día sostenemos y profundizamos, para el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades”.

En nombre de todos aquellos que practican deportes en el CEF, uno de los referentes del Maxi Básquet, Mauro Bragagnolo, se dirigió a los presentes, resaltando la importancia de esta obra.

Por parte de las autoridades no faltó el agradecimiento al Gobernador de la Provincia Axel kicillof y al ministro Adres Larroque, “por el acompañamiento constante a General Paz y por posibilitar una jornada tan emotiva como la que vivimos esta tarde”.

Previo al corte de cinta, Álvarez anunció que pronto se realizará una obra tanto o más anhelada por muchos, como es la colocación de piso sintético en la cancha de hockey.

Con gran emoción, entre lágrimas y abrazos, profesores, alumnos y familias dela disciplina, recibieron la noticia, y acompañaron el momento de la firma del contrato.

Para dar cierre a una jornada histórica, comenzaron a rodar las pelotas.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dirigido por “Cuervo” Larroque, enviaron una importante cantidad de elementos deportivos para diferentes disciplinas.

