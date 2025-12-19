PELOTA PALETA: Con presencia ranchera, arrancó el “Torneo Dabber”

Este jueves comenzó el torneo en trinquete del Club de Pelota Chascomús. Ignacio Eguillor y Rodrigo Tobio juegan en Categoría Suma 9 o más.

Con mucho público y buenos partidos, dio inicio la última competencia del año organizada por la Liga Regional, donde se verán en cuatro días ochenta y cuatro pelotaris de cinco ciudades en cancha.

La primera jornada fue este jueves desde las 18 hs con 11 partidos, continuando con jornada de viernes desde las 18 hs hasta las 02.30 hs.

Sábado desde las 11 hs hasta las 17 hs aproximadamente, para comenzar luego con los cuartos de final de todas las categorías.

Domingo en horarios a confirmar se juegan todas las semifinales y las tres finales.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA:

Categoría suma 12 o más.

Bona M-Arrix J a Chiavaro B-Correa F 12/8 12/10.

Villagra J-Maggi J a Laborde L-Vazquez M 12/6 8/12 7/1.

Bona M-Arrix J a Irulegui M-Perez J 12/7 12/2.

Categoría suma 9 o más.

Balda L-Gayol J a Romero J-Gutiérrez JM 12/10 12/10.

Piazzoli L-Yezza RL a Nociti M-Irazoqui E 7/12 12/11 7/6.

Balda L-Gayol J a Tobio R-Eguillor I 12/4 12/5.

Nociti M-Irazoqui E a Yezza RF-Jaurretche JM 12/7 12/8.

Tobio R-Eguillor I a Romero J-Gutierrez JM 5/12 12/5 7/3.

Gayol M-Bertoglio A a Saldias J-Del Re R 12/9 12/8.

Plorutti M-Plorutti F a Domínguez S-Fegan G 12/9 12/10.

Categoría suma 7 o más.

Killamet F-Sallenave L a Cabrera JM-Cambas M 12/9 12/5.

Jornada de viernes comienza 18 hs y se juegan 19 partidos.

Prensa Liga Regional